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В Днепре могут продлить работу детсадов

Сегодня 20:48
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В Днепре рассматривают возможность увеличения работы детсадов до 7 часов в день.

Новости Днепра про В Днепре могут продлить работу детсадов

В настоящее время сады в Днепре работают в смешанном формате. Открыто 70 детсадов и более 10 школ с дошкольными подразделениями. Впрочем, дети могут быть в дошкольном заведении не более 4 часов – до обеда.

Родители неоднократно просили об увеличении продолжительности работы детсадов, чтобы иметь возможность без проблем пойти на работу. Как сообщил мэр города Борис Филатов в эфире программы «Васильевский остров», рассматривается вопрос об увеличении работы детсадов до 7 часов в день.

Я дал поручение разработать вариант работы детсадов до 7 часов в день с одним приемом пищи. Потому что вопрос питания стоит отдельно. Надо понимать, что в условиях блекаутов и постоянных тревог невозможно обеспечить тысячи маленьких детей горячим питанием, – отметил мэр.

Впрочем, когда именно и какие садики заработают по 7 часов в день неизвестно.

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