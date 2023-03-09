В Днепре могут появиться два «новых» сквера, но есть нюанс

В Днепре появятся новые скверы, впрочем, на самом деле они уже достаточно долго существуют, но теперь получат официальные названия.
Наименование планируют присвоить скверам Прибрежный и Западный. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского городского совета.
Сейчас оба сквера официально называются объектами благоустройства. Так, согласно документам:
Теперь же народные названия станут официальными. Заметим, что это только проект, его еще должны принять депутаты горсовета и подписать городской голова.
Напомним, зеленые зоны открыли еще в конце 2019 года. Сквер «Прибрежный» – на День города, его обустроили за средства городского совета, а сквер на Западном, который появился вместо рынка – на областные деньги.
Напомним, ранее в сквере «Прибрежном» открыли юрту несокрушимости.
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