В Днепре могут появиться два «новых» сквера, но есть нюанс

В Днепре "легитимизируют" два сквера.

В Днепре появятся новые скверы, впрочем, на самом деле они уже достаточно долго существуют, но теперь получат официальные названия.

Наименование планируют присвоить скверам Прибрежный и Западный. Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского городского совета.

Сейчас оба сквера официально называются объектами благоустройства. Так, согласно документам:

Сквер Прибрежный – это объект благоустройства на территории по ул. Набережной Победы в районе д. N37д;

Сквер Западный – это объект благоустройства на территории в районе ул. Даниила Галицкого, д. N51, 55, 57, 29, 47, 45, 43.

Теперь же народные названия станут официальными. Заметим, что это только проект, его еще должны принять депутаты горсовета и подписать городской голова.

Напомним, зеленые зоны открыли еще в конце 2019 года. Сквер «Прибрежный» – на День города, его обустроили за средства городского совета, а сквер на Западном, который появился вместо рынка – на областные деньги.

Напомним, ранее в сквере «Прибрежном» открыли юрту несокрушимости.

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