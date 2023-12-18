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В Днепре могут «ходить» фальшивые доллары: в НБУ предупредили

Сегодня 20:07
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В Украине можно встретить поддельные доллары.

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Доллары наиболее подделываемая валюта в Украине, отметили в Национальном банке Украины. Украинцев просят быть осмотрительными и проверять купюры, если собираетесь менять деньги. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Чаще подделывают купюры номиналом в 100 и 50 долларов.

В 2022 году доля таких банкнот составляла 99% всех фальшивых долларов, — отметили в НБУ.

100 «баксов» ходовая купюра, поэтому 76% всех фальшивых денег, которые удалось изъять из обращения, деньги именно этого номинала. На липовые 50 долларов приходится 23%.

В целом же, по данным регулятора, в 2022 году на поддельные доллары пришелся 91% общего количества выявленных фальшивок среди всех иностранных валют. На втором месте евро. Таких поддельных банкнот было обнаружено 8%.

Правоохранители постоянно обнаруживают обменники, где продают липовую валюту. Следовательно, стоит проверять купюры, которые вы обмениваете, чтобы что-то приобрести или оставить заначку.

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