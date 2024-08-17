В Днепре менее чем через час мужчину задержали за ограбление магазина

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Вчера, 16 августа, в Соборном районе города произошло преступление. В торговый зал вошел 34-летний мужчина, украл товар и спрятал его в карман.
Когда злоумышленника заметил охранник, он скрылся с места преступления.
Оперативники криминальной полиции отделения полиции № 5 Днепровского районного управления полиции установили личность грабителя и его местонахождение. В течение часа 34-летний местный житель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, — говорится в сообщении правоохранителей.
Сегодня задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
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