В Днепре мастер по ремонту техники выиграл 190 тысяч гривен в лотерею

Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.

39-летний мастер по ремонту мелкой бытовой техники из Днепра, выиграл главный приз «Лото-Забава». Его размер – 190 тысяч гривен. Это первый большой выигрыш Юрия, до этого он периодически выигрывал от 10 до 100 гривен.

Днепрянин уже 12 лет время от времени покупает лотерейные билеты. Юрий говорит, что ему больше нравится сам процесс зачеркивания чисел в билете.

Когда я увидел, что зачеркнул все числа в трех линиях, я не мог поверить, что выиграл. Если честно, то я до сих пор не верю, что мне так повезло, – признается он.

У Юрия нет конкретных идей относительно того, как использовать деньги, но, скорее всего, потратит их на бытовые нужды. На счастливый для него тираж он приобрел три билета по 30 гривен. С выигрыша он уплатит 19,5% налогов (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора).

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