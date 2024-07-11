В Днепре мастер по ремонту техники выиграл 190 тысяч гривен в лотерею

39-летний мастер по ремонту мелкой бытовой техники из Днепра, выиграл главный приз «Лото-Забава». Его размер – 190 тысяч гривен. Это первый большой выигрыш Юрия, до этого он периодически выигрывал от 10 до 100 гривен.
Днепрянин уже 12 лет время от времени покупает лотерейные билеты. Юрий говорит, что ему больше нравится сам процесс зачеркивания чисел в билете.
Когда я увидел, что зачеркнул все числа в трех линиях, я не мог поверить, что выиграл. Если честно, то я до сих пор не верю, что мне так повезло, – признается он.
У Юрия нет конкретных идей относительно того, как использовать деньги, но, скорее всего, потратит их на бытовые нужды. На счастливый для него тираж он приобрел три билета по 30 гривен. С выигрыша он уплатит 19,5% налогов (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора).
Читайте также:
Автор:
Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.
Адская жара еще долго будет в Украине.
Банду мошенников задержали в Днепре.
В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.
Мужчина жил на чужие средства две недели, пока в него не наведались правоохранители.
Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.
Адская жара еще долго будет в Украине.
Банду мошенников задержали в Днепре.
В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.
В Кривом Роге судили мужчину, который стрелял в прохожих из-за собаки.
В начале 1970-х годов в Днепре открылось детское кафе «Колобок». Основными блюдами заведения были пирожные, но можно было попробовать первые и вторые блюда. Изюминкой «Колобка» была настоящая барная стойка, где подавали молочные коктейли, соки и мороженое. Находилось заведение неподалеку Театра…
Несовершеннолетним молодым людям также могут послать повестку.
В Днепре нашли двор весь застеленный коврами.
Днепропетровская область попала в ТОП областей, где больше всего предлагают работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!