В Днепре массивная ветка упала на два припаркованных автомобиля

Первые последствия штормового ветра на себе ощутили владельцы автомобилей. По информации ГСЧС, на улице Михаила Грушевского Шевченковского района города Днепр, дерево упало на припаркованные автомобили.
На место отправились спасатели, которые выяснили, что массивная ветвь рухнула сразу на два автомобиля. Людей внутри не было, поэтому никто не пострадал.
Спасатели бензопилой разрезали ветку и убрали ее из автомобилей. Насколько серьезные повреждения получили машины, не уточняется.
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