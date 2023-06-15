В Днепре массово подделывали брендовые духи

В Днепре подделывали духи.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, жители Днепра в промышленных масштабах подделывали духи известных мировых брендов. Бизнес по изготовлению косметической продукции был обустроен на подпольном заводе, который располагался в областном центре.

Поддельные духи сначала хранили в пятилитровых бутылках, а затем разливали в меньшие емкости, которые напоминали упаковку известных мировых брендов. После этого их продавали по всей территории Украины.

Продукция хранилась в складских и торговых помещениях. В ходе обысков детективы БЭБ изъяли поддельных духов на 15 миллионов гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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