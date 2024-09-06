В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)

Днепропетровщину охватили природные пожары и одно из таких масштабных возгораний едва не уничтожило приют для животных.

В селе Антоновка Днепровского района, 5 сентября, произошел масштабный пожар на поле у ​​приюта «Друг». В помещениях в тот момент, когда огонь понемногу подбирался к постройкам, находились эвакуированные из зоны боевых действий животные.

По словам волонтеров, около 500 собак были в опасности.

Огонь вокруг! Животные, вывозимые с фронта, сейчас могут просто сгореть! Пол дня ГСЧС пытается обуздать пожар, а оно все горит! Может у кого есть какие-то связи, может течь кого-то, может кто-то еще чем может помочь – нужна любая помощь от вас, друзья! — били тревогу волонтеры.

Волонтеры обнародовали фото с места пожара. На них видно, что огонь из охваченных пламенем полей уже подбирался к постройкам.