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  • В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)

В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)

Сегодня 12:02
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В Днепровском районе огонь чуть не уничтожил приют.

Новости Днепра про В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)

Днепропетровщину охватили природные пожары и одно из таких масштабных возгораний едва не уничтожило приют для животных.

В селе Антоновка Днепровского района, 5 сентября, произошел масштабный пожар на поле у ​​приюта «Друг». В помещениях в тот момент, когда огонь понемногу подбирался к постройкам, находились эвакуированные из зоны боевых действий животные.

По словам волонтеров, около 500 собак были в опасности.

Огонь вокруг! Животные, вывозимые с фронта, сейчас могут просто сгореть! Пол дня ГСЧС пытается обуздать пожар, а оно все горит! Может у кого есть какие-то связи, может течь кого-то, может кто-то еще чем может помочь – нужна любая помощь от вас, друзья! — били тревогу волонтеры.

Волонтеры обнародовали фото с места пожара. На них видно, что огонь из охваченных пламенем полей уже подбирался к постройкам.

Новости Днепра про В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)

Утром 6 сентября волонтеры сообщили, что с приютом и животными все хорошо. Спасатели смогли обуздать огонь и не допустить его распространения на здания.

Трудный был день. Слава Богу обошлось. Спасибо нашим пожарным. Первые три часа гасили сами. Лопаты, вода из колодца. Все работники оставались до приезда ГСЧС, — комментируют события в приюте.

Волонтеры говорят, что сгорело несколько местных домов. К приюту огонь подобрался на 30 метров, но возгорание вовремя обуздали.

В ГСЧС Днепропетровской области призывают людей не разжигать костер на природе и не курить сухости.

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Новости Днепра про В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре масштабный природный пожар чуть не уничтожил приют для пострадавших от войны животных (ФОТО)Русский

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