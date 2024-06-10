В Днепре маршрутка врезалась в столб: погиб пешеход, есть пострадавшие

В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.

Авария произошла утром 10 июня. Водитель маршрутки потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. В результате ДТП пострадали два пешехода. Женщина и мужчина были доставлены в больницу с травмами. Последний, к сожалению, умер.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Водитель микроавтобуса получил легкие повреждения. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286, в рамках которой будут проведены следственные действия.

“Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286. В рамках него будут назначены все необходимые следственные действия, опрошены свидетели, возможно пересмотренные камеры видеонаблюдения, назначены экспертизы. После того, мы уже сможем сказать причину аварии окончательную”, — отметила спикер ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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