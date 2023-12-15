В Днепре маршрутка №136 врезалась в опору рекламного щита: пострадала пассажирка (ВИДЕО)

Сегодня, 15 декабря, в Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Хороброго произошла авария – там маршрутка №136 врезалась в опору рекламного щита.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за скользкой дороги.
К сожалению, одна из пассажирок получила травмы. Ее госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине автобус с пассажирами вылетел в кювет и застрял в снегу.
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