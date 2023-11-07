В Днепре маршрутчик нарушил ПДД и не пропустил маму с коляской на «зебре» (ВИДЕО)

Маршрутчик совершил довольно опасный манёвр на дороге.

Навыки вождения некоторых маршрутчиков достаточно сомнительны и это знают все. Водители часто спешат, игнорируя правила дорожного движения.

Во вторник, 7 ноября, водитель одной из маршруток не пропустил женщину, которая шла по пешеходному переходу вместе с ребенком. Этот момент попал на камеру днепрянина, ставшего свидетелем нарушения.

Об этом сообщает телеграм-канал «Днепр Оперативный».

На видео видно, что маршрутка разворачивается посреди дороги, но все бы ничего, однако водитель это делает возле пешеходного перехода, где в этот момент идет женщина с коляской. Маршрутчик в последний момент успел остановиться, так что обошлось без ДТП.

Со временем появилась реакция от представителя профильного департамента. Как сообщил Иван Васючков, водителя отстранили от работы, а затем отправят пересдать экзамен по ПДД в Отделе безопасности дорожного движения.

Увидеть момент опасной ситуации, которая могла окончиться аварией с пострадавшими, можно на видео. Осторожно! Есть нецензурная лексика.

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