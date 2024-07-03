Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре маршрут 113 временно изменит направление

Сегодня 09:50
просмотров

Один из популярных маршрутов сменил движение.

Новости Днепра про В Днепре маршрут 113 временно изменит направление

Об этом сообщили в Департаменте транспорта ГТР.

До 12:00 автобусный маршрут №113 будет работать в ТЦ Аполло, без заезда в тупик.

Кроме того, сегодня общественный транспорт продолжает работать с изменениями в связи с проведением работ по перекрестку просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры:

  • троллейбусы №5 будут курсировать от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Далее – по своему маршруту;
  • трамваи №17 приостановят движение;
  • трамваи №5, №12 будут курсировать по бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;
  • трамваи №14 от Железнодорожного вокзала будут курсировать через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Будет введена временная остановка на ул. Степана Бандеры для возможности пересадки пассажиров на другие маршруты электротранспорта;
  • автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту. В обратном направлении – без изменений;
  • автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту. В обратном направлении – по привычному маршруту.

А также в связи с ремонтом сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономаха.

Напомним, в Днепре с утра прозвучала серия взрывов. Ожидаем официальную информацию.

Учитывайте все вышеперечисленное при планировании поездок.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре маршрут 113 временно изменит направлениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре маршрут 113 временно изменит направлениеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия
    Новости Днепра
    Сегодня 09:19
    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия

    Днепряне слышат серию взрывов.

    В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 09:03
    В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса

    В городе из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на…

    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв
    Новости Днепра
    Сегодня 08:49
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

    Жители города слышали взрыв.

    Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 08:01
    Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

    В результате вражеской атаки по Никопольщине 2 июля погибли еще…

    Последние новости

    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия
    В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия

    Днепряне слышат серию взрывов.

    Сегодня 09:19
    9
    просмотров
    В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса
    В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса

    В городе из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на некоторых улицах.

    Сегодня 09:03
    2
    просмотров
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздался взрыв

    Жители города слышали взрыв.

    Сегодня 08:49
    10
    просмотров
    Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие
    Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

    В результате вражеской атаки по Никопольщине 2 июля погибли еще двое.

    Сегодня 08:01
    5
    просмотров
    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса
    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса

    Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.

    Сегодня 07:53
    4
    просмотров
    В Днепре во время ликвидации пожара обнаружили труп
    В Днепре во время ликвидации пожара обнаружили труп

    В Новокодакском районе Днепра горела квартира.

    Сегодня 07:05
    4
    просмотров
    Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай
    Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай

    Дружественный попугай заблудился в Днепре.

    Вчера 21:51
    3
    просмотров
    Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра
    Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра

    Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету.

    Вчера 21:22
    2
    просмотров
    Укрзализныця внедрит новые правила перевозки животных: какими они будут
    Укрзализныця внедрит новые правила перевозки животных: какими они будут

    Укрзализныця изменит правила перевозки животных.

    Вчера 20:46
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх