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В Днепре легковой автомобиль Nissan загорелся во время движения

Сегодня 09:34
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В Днепре дотла сгорел автомобиль на улице Широкая.

Новости Днепра про В Днепре легковой автомобиль Nissan загорелся во время движения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило около 9 часов вечера.

На месте спасатели установили, что горит легковушка «Nissan-Leaf».

Пожарные немедленно приступили к делу и полностью локализовали съем за полчаса.

Погибших и травмированных нет, автомобиль уже ремонту не подлежит.

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