В Днепре легковой автомобиль Nissan загорелся во время движения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре поступило около 9 часов вечера.
На месте спасатели установили, что горит легковушка «Nissan-Leaf».
Пожарные немедленно приступили к делу и полностью локализовали съем за полчаса.
Погибших и травмированных нет, автомобиль уже ремонту не подлежит.
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