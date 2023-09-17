В Днепре легковой автомобиль Nissan загорелся во время движения

Погибших и травмированных нет, автомобиль уже ремонту не подлежит.

Пожарные немедленно приступили к делу и полностью локализовали съем за полчаса.

На месте спасатели установили, что горит легковушка «Nissan-Leaf».

Сообщение о пожаре поступило около 9 часов вечера.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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