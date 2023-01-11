В Днепре лечат больного малярией

В Днепре зафиксировали случай заболевания малярией.

Об этом говорится в недельном отчете на сайте Днепропетровского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Известно, что эксперты провели эпидемиологическое расследование и обнаружили, что больной прибыл в Украину из Молдовы. До этого он некоторое время находился в одной из стран Африки.

В настоящее время больной получает медицинскую помощь в условиях инфекционного стационара. В Минздраве отметили, что продолжаются противоэпидемические меры.

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