В Днепре лечат больного малярией

Об этом говорится в недельном отчете на сайте Днепропетровского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Известно, что эксперты провели эпидемиологическое расследование и обнаружили, что больной прибыл в Украину из Молдовы. До этого он некоторое время находился в одной из стран Африки.
В настоящее время больной получает медицинскую помощь в условиях инфекционного стационара. В Минздраве отметили, что продолжаются противоэпидемические меры.
Читайте также:
Автор:
Мужчину задержали.
Днепряне взволнованы из-за заброшенного авто, которое уже неделю стоит на…
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.
Мужчину задержали.
Днепряне взволнованы из-за заброшенного авто, которое уже неделю стоит на левом берегу.
В понедельник, 9 января, на трассе "Днепр-Запорожье" произошла смертельная авария.
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу.
У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.
Индийский фильм, который частично снимали в Киеве, получил Золотой глобус за лучшую оригинальную песню
Сегодня, 11 января, многие жители Днепра остались без воды.
В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения, где говорится, что: «администрация не несет ответственности если с вашими вещами что-то случится». Но в Госпродпотребслужбе иного мнения. Также часто в магазинах просят покупателей заплатить за нечаянно разбитый ими товар.…
В супермаркете АТБ в муке известной марки завелись черви.
Сегодня днем россияне снова обстреляли Никопольщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!