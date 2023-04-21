В Днепре киевлянина вместо гостиницы отвезли в лесополосу, где ограбили и бросили

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепра.
В четверг, 20 апреля, патрульным сообщили об ограблении. Как рассказал полицейским 25-летний потерпевший, он приехал в Днепр из Киева. На местном вокзале киевлянин познакомился с мужчинами, которые предложили «подбросить» его в гостиницу.
Однако, вместо гостиницы новые знакомые отвезли мужчину в лесополосу, где выбросили из авто, забрали телефон, сумку с вещами, и уехали.
Патрульные отследили злоумышленников с помощью городских камер видеонаблюдения и передали ориентировку своим коллегам. Позже автомобиль остановили на одной из улиц. В салоне кроме водителя сидели двое «знакомых», которых узнал заявитель. Во время обыска у одного из них обнаружили украденный телефон.
Всех забрали в отдел для выяснения обстоятельств, а делом займется следователь.
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