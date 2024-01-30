В Днепре котик залез на огромное дерево и запутался ошейником в ветке: что с ним

Пушистика спасали ГСЧС-ники.

Сегодня утром на линию «101» обратилась женщина. Она сообщила, что ее котик залез на дерево и не может слезть.

Спасатели прибыли на место и выяснили, что животное находится на высоте приблизительно 4-го этажа. Один из ГСЧС-ников поднялся на дерево по лестнице и уже там увидел, что кот запутался ошейником в ветке. Поэтому он не мог спуститься самостоятельно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пушистика сняли с дерева и передали хозяйке. С ним все хорошо!

Напомним, ранее мы писали, что приют в Днепре, где живет более 100 больных котиков и собак, срочно нуждается в помощи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: