В Днепре кот прыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

В Днепре спасают котика, который выпрыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара.

Котик Бегемот был вынужден выпрыгнуть из окна 4 этажа, когда в квартире начался пожар. Животное приземлилось на асфальт, спасаясь от огня. К сожалению, четвероногий во время прыжка получил тяжелые травмы.

Как рассказала волонтерка Ольга Уманчик, у котика перелом челюсти, разбитая мордашка, сломанные зубы, поврежденный нос и глаз. А также некоторые участки кожи обожгло огнем.

В таком критическом состоянии животное еще сутки пролежало на асфальте, пока дождалось помощи. На сегодня Бегемот в критическом, но стабильном состоянии. Предстоит операция и длительное восстановление.

Узнать, как помочь Бегемоту можно ТУТ.