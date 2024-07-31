В Днепре кот прыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара

Котик Бегемот был вынужден выпрыгнуть из окна 4 этажа, когда в квартире начался пожар. Животное приземлилось на асфальт, спасаясь от огня. К сожалению, четвероногий во время прыжка получил тяжелые травмы.
Как рассказала волонтерка Ольга Уманчик, у котика перелом челюсти, разбитая мордашка, сломанные зубы, поврежденный нос и глаз. А также некоторые участки кожи обожгло огнем.
В таком критическом состоянии животное еще сутки пролежало на асфальте, пока дождалось помощи. На сегодня Бегемот в критическом, но стабильном состоянии. Предстоит операция и длительное восстановление.
Узнать, как помочь Бегемоту можно ТУТ.
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