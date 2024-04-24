В Днепре кот просидел двое суток на уровне 6-го этажа

Вечером 23 апреля на улице Алана Шепарда спасли кота
Кот просидел на дереве двое суток. О беде сообщила днепрянка Алла.
По ул. Алана Шепарда 34-я уже двое суток сидит кот на дереве. ГСЧС ехать отказались – сказали нет тех. возможности. Обращались в ДТЭК и там полный игнор. Помогите, пожалуйста, спасти бедное животное, – написала она в тг-канале Геннадия Корбана.
На помощь бедняге пришли коммунальщики. Сотрудники КП «Днепровский электротранспорт» оперативно отреагировали и направили к месту происшествия 17-метровую башню.
Оказалось, что кот сидел на уровне 6-го этажа. Впоследствии пушистик счастливо воссоединился с хозяйкой.
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