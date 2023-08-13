В Днепре кондуктор с криками выгоняла подростков из трамвая: в горсовете разъяснили скандальную ситуацию

В сети стало вирусным видео, на котором кондуктор трамвая № 11 в Днепре с криками выгоняет из вагона подростков, которые якобы не заплатили за проезд. Те же в свою очередь доказывали, что купили электронный билет, демонстрируя его на экране смартфона.

Главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков разъяснил эту скандальную ситуацию. В комментарии «Днепровской панораме» он сообщил, что инцидент произошел 26 июля.

«Подростки приобрели и закомпостировали билет с помощью QR-кода и совершили поездку в трамвае к месту назначения. Но впоследствии, уже на новом рейсе этого же трамвая, они пытались проехать бесплатно, ссылаясь на билет, который уже был не действителен», — сообщил Васючков.

По его словам, кондуктор пыталась объяснить ребятам, что согласно абз.3 п 3.2 правил пользования городским электрическим транспортом, закомпостированный абонементный талон или разовый билет дает право на одну поездку в пределах конечных остановок маршрута в одном направлении.

Впрочем, юные пассажиры не стали слушать работницу и настаивали, что имеют право ехать с имеющимся билетом.

Впрочем, Васючков отметил, что во время инцидента действительно имело место некорректное поведение кондуктора, за что к ней были применены дисциплинарные санкции.

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