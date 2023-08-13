В Днепре кондуктор с криками выгоняла подростков из трамвая: в горсовете разъяснили скандальную ситуацию

Главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков разъяснил эту скандальную ситуацию. В комментарии «Днепровской панораме» он сообщил, что инцидент произошел 26 июля.
«Подростки приобрели и закомпостировали билет с помощью QR-кода и совершили поездку в трамвае к месту назначения. Но впоследствии, уже на новом рейсе этого же трамвая, они пытались проехать бесплатно, ссылаясь на билет, который уже был не действителен», — сообщил Васючков.
По его словам, кондуктор пыталась объяснить ребятам, что согласно абз.3 п 3.2 правил пользования городским электрическим транспортом, закомпостированный абонементный талон или разовый билет дает право на одну поездку в пределах конечных остановок маршрута в одном направлении.
Впрочем, юные пассажиры не стали слушать работницу и настаивали, что имеют право ехать с имеющимся билетом.
Впрочем, Васючков отметил, что во время инцидента действительно имело место некорректное поведение кондуктора, за что к ней были применены дисциплинарные санкции.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили странную…
Исполнительный редактор CNBC Джей Яроу в конце прошлого года попал…
В воскресенье, 13 августа, в Днепре на улице Бориса Кротова…
В воскресенье ночью, 13 августа, в больнице Днепра умер начальник…
В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили странную картину. Там житель одной из квартир многоэтажного дома выбрасывал личные вещи прямо из окна на улицу.
Исполнительный редактор CNBC Джей Яроу в конце прошлого года попал в ДТП на своем автомобиле Tesla Model X, после чего продал его на запчасти в США. Как вдруг, "умная" машина вернулась в сеть и начала присылать уведомления на телефон своего…
В воскресенье, 13 августа, в Днепре на улице Бориса Кротова произошло ДТП. Там водитель сбил мужчину, после чего скрылся с места событий.
В воскресенье ночью, 13 августа, в больнице Днепра умер начальник девятого государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Виталий Кинц. 7 августа он получил множественные ранения и ожоги, когда ликвидировал последствия обстрела в Покровске Донецкой области, и сам…
В воскресенье, 13 августа, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием грузовика "Новой почты". На перекрестке фура не уступила дорогу легковому автомобилю Mazda.
В воскресенье, 13 августа, в Центрально-Городском районе города Кривой Рог произошел пожар. Огонь охватил частное домовладение.
Всю ночь, 13 августа, российские оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии, однако обстрел не прекратился и утром. Сейчас враг продолжает атаковать город.
В городе Новомосковск Днепропетровской области попрощались с героем Константином Фадеевым. Старший сержант, главный сержант механизированного подразделения погиб в бою с оккупантами 8 августа при освобождении города Бахмут.
На Голубых озерах под Каменским в палаточном городке ночью произошло ДТП. Там водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения снес палатку, в которой спал ребенок.
В воскресенье, 13 августа, из-за ремонта трамвайного переезда работа некоторых трамваев претерпела корректировки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!