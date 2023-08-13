Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре кондуктор с криками выгоняла подростков из трамвая: в горсовете разъяснили скандальную ситуацию

В Днепре кондуктор с криками выгоняла подростков из трамвая: в горсовете разъяснили скандальную ситуацию

Сегодня 16:57
просмотров

В сети стало вирусным видео, на котором кондуктор трамвая № 11 в Днепре с криками выгоняет из вагона подростков, которые якобы не заплатили за проезд. Те же в свою очередь доказывали, что купили электронный билет, демонстрируя его на экране смартфона.

Новости Днепра про В Днепре кондуктор с криками выгоняла подростков из трамвая: в горсовете разъяснили скандальную ситуацию

Главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков разъяснил эту скандальную ситуацию. В комментарии «Днепровской панораме» он сообщил, что инцидент произошел 26 июля.

«Подростки приобрели и закомпостировали билет с помощью QR-кода и совершили поездку в трамвае к месту назначения. Но впоследствии, уже на новом рейсе этого же трамвая, они пытались проехать бесплатно, ссылаясь на билет, который уже был не действителен», — сообщил Васючков.

По его словам, кондуктор пыталась объяснить ребятам, что согласно абз.3 п 3.2 правил пользования городским электрическим транспортом, закомпостированный абонементный талон или разовый билет дает право на одну поездку в пределах конечных остановок маршрута в одном направлении.

Впрочем, юные пассажиры не стали слушать работницу и настаивали, что имеют право ехать с имеющимся билетом.

Впрочем, Васючков отметил, что во время инцидента действительно имело место некорректное поведение кондуктора, за что к ней были применены дисциплинарные санкции.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре кондуктор с криками выгоняла подростков из трамвая: в горсовете разъяснили скандальную ситуациюУкраїнська Новости Днепра про В Днепре кондуктор с криками выгоняла подростков из трамвая: в горсовете разъяснили скандальную ситуациюРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 16:14
Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)

В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили странную…

Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто «воскресло» на Днепропетровщине
Новости Днепра
Сегодня 15:27
Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто «воскресло» на Днепропетровщине

Исполнительный редактор CNBC Джей Яроу в конце прошлого года попал…

В Днепре водитель сбил пешехода в комендантский час, после чего скрылся с места ДТП
Новости Днепра
Сегодня 13:47
В Днепре водитель сбил пешехода в комендантский час, после чего скрылся с места ДТП

В воскресенье, 13 августа, в Днепре на улице Бориса Кротова…

В Днепре умер спасатель Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска: за его жизнь боролись почти неделю
Сегодня 13:32
В Днепре умер спасатель Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска: за его жизнь боролись почти неделю

В воскресенье ночью, 13 августа, в больнице Днепра умер начальник…

Последние новости

Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)
Под домом образовалась настоящая свалка: на Победе днепрянин выбрасывал вещи прямо из окна (ВИДЕО)

В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили странную картину. Там житель одной из квартир многоэтажного дома выбрасывал личные вещи прямо из окна на улицу.

Сегодня 16:14
4
просмотров
Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто «воскресло» на Днепропетровщине
Американец попал на своей Tesla в аварию и продал ее на запчасти, но авто «воскресло» на Днепропетровщине

Исполнительный редактор CNBC Джей Яроу в конце прошлого года попал в ДТП на своем автомобиле Tesla Model X, после чего продал его на запчасти в США. Как вдруг, "умная" машина вернулась в сеть и начала присылать уведомления на телефон своего…

Сегодня 15:27
4
просмотров
В Днепре водитель сбил пешехода в комендантский час, после чего скрылся с места ДТП
В Днепре водитель сбил пешехода в комендантский час, после чего скрылся с места ДТП

В воскресенье, 13 августа, в Днепре на улице Бориса Кротова произошло ДТП. Там водитель сбил мужчину, после чего скрылся с места событий.

Сегодня 13:47
4
просмотров
В Днепре умер спасатель Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска: за его жизнь боролись почти неделю
В Днепре умер спасатель Виталий Кинц, раненный во время обстрела Покровска: за его жизнь боролись почти неделю

В воскресенье ночью, 13 августа, в больнице Днепра умер начальник девятого государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Виталий Кинц. 7 августа он получил множественные ранения и ожоги, когда ликвидировал последствия обстрела в Покровске Донецкой области, и сам…

Сегодня 13:32
6
просмотров
В Кривом Роге водитель грузовика «Новая почта» устроил серьезное ДТП: что известно
В Кривом Роге водитель грузовика «Новая почта» устроил серьезное ДТП: что известно

В воскресенье, 13 августа, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием грузовика "Новой почты". На перекрестке фура не уступила дорогу легковому автомобилю Mazda.

Сегодня 12:33
3
просмотров
Пожар на Днепропетровщине: мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь спасти имущество из огня
Пожар на Днепропетровщине: мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь спасти имущество из огня

В воскресенье, 13 августа, в Центрально-Городском районе города Кривой Рог произошел пожар. Огонь охватил частное домовладение.

Сегодня 12:19
2
просмотров
Горожан призывают находиться в безопасных местах: Россия с самого утра терроризирует Никополь обстрелами
Горожан призывают находиться в безопасных местах: Россия с самого утра терроризирует Никополь обстрелами

Всю ночь, 13 августа, российские оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии, однако обстрел не прекратился и утром. Сейчас враг продолжает атаковать город.

Сегодня 10:34
4
просмотров
Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины
Остались жена, двое сыновей и мать: при освобождении города Бахмут погиб герой из Днепропетровщины

В городе Новомосковск Днепропетровской области попрощались с героем Константином Фадеевым. Старший сержант, главный сержант механизированного подразделения погиб в бою с оккупантами 8 августа при освобождении города Бахмут.

Сегодня 10:13
4
просмотров
На Днепропетровщине пьяный водитель ночью наехал на палатку, где спал ребенок (ФОТО)
На Днепропетровщине пьяный водитель ночью наехал на палатку, где спал ребенок (ФОТО)

На Голубых озерах под Каменским в палаточном городке ночью произошло ДТП. Там водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения снес палатку, в которой спал ребенок.

Сегодня 08:50
6
просмотров
В Днепре 13 августа некоторые трамваи изменят маршруты: что известно
В Днепре 13 августа некоторые трамваи изменят маршруты: что известно

В воскресенье, 13 августа, из-за ремонта трамвайного переезда работа некоторых трамваев претерпела корректировки.

Сегодня 08:29
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх