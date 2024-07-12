В Днепре кондуктор необычным способом охлаждал страдавших от жары пассажиров (ВИДЕО)

Кондуктор "охлаждал" пассажиров, страдающих от жары.

В одном из троллейбусов Днепра заметили кондуктора, который довольно необычным способом охлаждал пассажиров, страдавших от удушья и жары. На видео, которое распространили в сети, видно, что работник электротранспорта с помощью лопатки для кемпинга обмахивал находившихся в салоне людей.

Кондуктор нашел решение, как охладить пассажиров. Разжигатель для костра в троллейбусе – именно то, что нужно. А вот если без шуток, то погодка убийственная, – комментируют событие в сети.

В Днепре есть троллейбусы, где работают кондиционеры, но не всегда везет попасть именно в такой, потому что система охлаждения работает только в так называемых новеньких троллейбусах. А в старых приходится спасаться от жары подручными предметами.

В комментариях под видео отметили, что лопатка для кемпинга действительно достаточно хорошо дует и охлаждает.

Так оно так хорошо дует, вы только попробуйте и не сможете остановиться. Я сейчас с ним в руках спасаюсь от жары, и я не шучу.

Днепряне отмечают, что тоже ехали в троллейбусе с этим кондуктором, и мужчина действительно охлаждал пассажиров таким способом.

Какой внимательный мужчина, класс, – комментируют видео горожане.

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