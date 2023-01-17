В Днепре коммунальщики рассказали, что ни в коем случае нельзя смывать в унитаз

Очень полезная информация!

Очень часто, выбрасывая что-то в унитаз или слив ванной кабинки, мы даже не задумываемся – а можно ли это туда выбрасывать.

В Днепре коммунальщики напомнили жителям, что ни в коем случае нельзя смывать в канализационные сети:

1. Остатки еды. Вылить в унитаз испорченный борщ, пожалуй, можно. Но когда дело касается картофельных очисток, апельсиновых и арбузных корок, костей и косточек от ягод, ситуация совсем другая. Да, со временем все эти продукты разложатся. Но до этого они могут намертво забить трубы дома.

2. Одноразовые полотенца. Бумажные полотенца плотнее туалетной бумаги и хуже растворяются в воде. Впрочем, производители уверяют, что некоторые виды одноразовых полотенец можно смывать. Чтобы определиться в каждом конкретном случае, нужно провести небольшой эксперимент. Бросьте пару кусков полотенца в миску с водой. Если спустя 2 часа они полностью не растворились, в унитаз их лучше не смывать.

3. Наполнитель кошачьего туалета. Некоторые наполнители в небольших количествах можно отправлять в унитаз, а остальные обязательно нужно выбрасывать в мусорное ведро. Все зависит от материала, используемого при изготовлении. Силикагелевые наполнители и наполнители на основе бентонитовой глины при воздействии влаги моментально комкаются, что может послужить причиной серьезного засорения. Гранулы из прессованных опилок при попадании в воду набухают, но не так быстро. Поэтому свежие комки с такого наполнителя смывать можно, а вот попытка высыпать весь лоток может закончиться весьма плачевно.

4. Влажные салфетки. Удобные и доступные, они приобрели широкую популярность и мы все время находим им новое применение. При этом у многих влажные салфетки почему-то ассоциируются с растворимой в воде туалетной бумагой. Влажные салфетки частично напоминают полиэтиленовые пакеты. Они тоже содержат пластиковые волокна, которым требуются долгие годы для полного разложения. Понятно, что забить стояк – такая салфетка может на раз-два.

5. Лейкопластырь. Лейкопластыри имеют синтетическое основание и не разлагаются в воде. К тому же они могут прилипать к другим предметам и образовывать комки, которые со временем превращаются в засор.

6. Волосы с расчески. Волосы в трубах могут сбиваться в комки и собирать на себе остатки пищи, образуя загрязнения, которые достаточно сложно удалить.

7. Подгузники и прокладки. Одна из самых частых причин засорения. Мало того, что не разлагаются, да еще и сильно увеличиваются в объеме, впитывая влагу.

8. Ватные диски и ватные палочки. Вата отлично впитывает влагу, легко цепляется за неровности, тянется, а не рвется, и может образовывать серьезные засоры.

9. Чайная заварка. Задерживаясь в трубах, чаинки, не говоря уже о пакетиках, формируют жесткие засоры. А чайные брызги окрашивают сантехнику в грязно-коричневый цвет.

10. Окурок. Сигаретные окурки при контакте с водой увеличиваются в объеме и могут спровоцировать засор. А в фильтре сигарет содержится ацетат, для разложения которого требуется до 10 лет.

11. Строительный мусор. Цементная пыль, битая штукатурка и другой строительный мусор могут вывести из строя канализацию целого подъезда.

Одним словом, наберитесь терпения и постарайся донести все указанные предметы до мусорного ведра. Этим вы обезопасите себя от засорения.

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