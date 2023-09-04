В Днепре коммунальница одного из ОСМД считает украинцев фашистами

Как сообщили в СБУ, днепрянка – сотрудница коммунальной сферы одного из ОСМД города, продвигала антиукраинские нарративы. До начала полномасштабной войны женщина часто бывала в России и на оккупированных территориях. Вероятно, именно поэтому с начала нового этапа вооруженной агрессии РФ она начала публиковать пророссийский контент, превознося россиян и унижая украинцев.
Днепрянка полностью повторяла бред, который рассказывали российские пропагандисты. Украинцев она называла фашистами и обвиняла соотечественников в национальной нетерпимости. Также она поддерживала врагов, оправдывая их действия.
У задержанной были обнаружены георгиевские ленты и ноутбук, с которого она писала антиукраинские высказывания.
Антиукраинским агитаторам доложено о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) и ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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