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  • В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именно

В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именно

Сегодня 18:41
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В Днепре военный похитил имущества на 500 тысяч гривен.

Новости Днепра про В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именно

Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора.

Командир одного из разведывательных взводов воинской части на Днепропетровщине сдал вверенное ему имущество в ломбард. Речь идет о четырех комплектах радиостанций и двух квадрокоптерах, стоимость которых оценивается в 500 тысяч гривен.

Вырученные деньги он унес себе, но на что именно он их потратил – не уточняется. Военному объявили о подозрении в похищении военного имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре начальник кадровой службы военного штаба заработал 3,5 млн на «мертвых душах».

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Новости Днепра про В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именноРусский

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