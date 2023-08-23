В Днепре командир взвода разведки сдал в ломбард военного имущества на 500 тыс: что именно

Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генпрокурора.
Командир одного из разведывательных взводов воинской части на Днепропетровщине сдал вверенное ему имущество в ломбард. Речь идет о четырех комплектах радиостанций и двух квадрокоптерах, стоимость которых оценивается в 500 тысяч гривен.
Вырученные деньги он унес себе, но на что именно он их потратил – не уточняется. Военному объявили о подозрении в похищении военного имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре начальник кадровой службы военного штаба заработал 3,5 млн на «мертвых душах».
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