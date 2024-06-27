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В Днепре ко Дню Конституции проведут диктант под землей: как присоединиться

Сегодня 14:07
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В Днепре ко Дню Конституции, 28 июня, будет проведено масштабное написание диктанта в метро.

Новости Днепра про В Днепре ко Дню Конституции проведут диктант под землей: как присоединиться

Традиционное написание диктанта проводят уже четвёртый год. Горожане смогут одновременно написать текст в метро. Прочитает его украинская рок-группа SPIV BRATIV.

Об этом сообщили в Департаменте молодежной политики и национально-патриртического воспитания.

“Традиционный диктант ко Дню Конституции. Мы продолжаем нашу традицию – масштабное написание диктанта. Ко Дню Конституции Украины мы в четвертый раз соберемся, чтобы совместно написать текст”, — говорится в сообщении.

Тема текста в этом году — гордиться Днепром и жизнью здесь. Участники, у которых не будет ошибок, получат подарки.

Чтобы принять участие в массовом написании диктанта, нужно зарегистрироваться по ссылке. Каждому участнику сообщат о месте проведения лично.

Диктант начнется в 16:00 (в 15:00 старт регистрации участников).

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