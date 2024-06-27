В Днепре ко Дню Конституции проведут диктант под землей: как присоединиться

Традиционное написание диктанта проводят уже четвёртый год. Горожане смогут одновременно написать текст в метро. Прочитает его украинская рок-группа SPIV BRATIV.
Об этом сообщили в Департаменте молодежной политики и национально-патриртического воспитания.
“Традиционный диктант ко Дню Конституции. Мы продолжаем нашу традицию – масштабное написание диктанта. Ко Дню Конституции Украины мы в четвертый раз соберемся, чтобы совместно написать текст”, — говорится в сообщении.
Тема текста в этом году — гордиться Днепром и жизнью здесь. Участники, у которых не будет ошибок, получат подарки.
Чтобы принять участие в массовом написании диктанта, нужно зарегистрироваться по ссылке. Каждому участнику сообщат о месте проведения лично.
Диктант начнется в 16:00 (в 15:00 старт регистрации участников).
Читайте также:
Автор:
В Днепре доживает свой век большое количество старинных зданий. Одно…
Гендиректор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук рассказал, что дополнительные очереди…
В Кривом Роге незаконно проживал нелегал из Узбекистана.
В Днепре неизвестные напали на пожилых людей.
В Днепре доживает свой век большое количество старинных зданий. Одно из таких Дворец профилактики. В нем уже нет потолков, полов, осталась только одна коробка.
Гендиректор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук рассказал, что дополнительные очереди отключений в Днепропетровской области ввели по приказу Укрэнерго.
В Кривом Роге незаконно проживал нелегал из Узбекистана.
В Днепре неизвестные напали на пожилых людей.
В одной из балок Днепра расположился поселок Краснополье. Люди на его территории жили еще до основания Екатеринослава. Сам поселок был рядом с городом. Изначально жили тут несколько казаков с семьями.
В Кривом Роге военный лицей впервые выпустил юных защитниц.
На некоторых улицах Днепра снизилось давление воды.
Бывший руководитель единого института трубной промышленности заочно осужден за растрату госимущества в особо крупных размерах.
В Каменском подожгли автомобиль, принадлежащий военному.
В Днепре ко Дню Конституции запланированы развлекательные мероприятия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!