В Днепре клиенты наливайки гадят в укрытии, хотя возле него есть туалет

На днях днепрянка Елена стала свидетелем довольно неприятного инцидента. На жилом массиве Сокол она увидела посетителей пивного киоска, которые использовали укрытие как туалет, хотя рядом стоял общественная уборная.
Об этом идет речь на сайте городского совета.
«К сожалению, стала свидетелем, как из пивного киоска вышли двое мужчин, раскрывая интимные места, и, извините, настили в укрытии, это ужас! У укрытия есть туалет!», — пишет Елена.
На фото, которое она опубликовала в качестве доказательств, туалет действительно есть и стоит рядом с укрытием.
На самом деле горожане постоянно жалуются на неизвестных, использующих укрытие как общественный туалет. Раньше вблизи многих убежищ не было туалетов, поэтому такое поведение горожан можно было хоть как-то объяснить. Теперь почти у каждого стоит био-туалет, но гадить там не перестали.
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