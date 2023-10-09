В Днепре к легендарному велосипеду прикрепили «ракетный» двигатель: «дырчик» разогнался до 30 км/ч

В Днепре дали второе дыхание легендарной двухколесной "Украине".

Как рассказали в Музее машины времени, они смогли оживить очередной экспонат – легендарный велосипед «Украина», произведенный на Харьковском велосипедном заводе в 1993 году. То есть у велосипеда уже юбилей – 30 лет.

Этот экспонат вы увидите на выставке ХВЗ За Генерацию, которая посвящена 100-летию Харьковского велосипедного завода.

Поскольку этот велосипед с почти ракетным двигателем Д-6 в одну лошадиную силу, позволял уехать гораздо дальше, чем обычный велосипед, еще и с ветерком 30 км/ч.

P.S. В эти выходные сам проверил! Улыбка после полета на «дырке» не сходила у меня с лица и честно говоря продолжаю улыбаться, когда пишу этот пост! – говорится в сообщении.

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