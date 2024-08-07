В Днепре хирурги чудом достали пулю, застрявшую в шее раненого бойца

В Днепре спасали военного, в теле которого застрял пуля.

В больнице Днепра прооперировали Руслана — военного, получившего тяжелое ранение на фронте. Вражеская пуля выбила мужчине глаз и застряла в шейных позвонках. 6 августа ему сделали сложную операцию, чудом вытащив из тела смертоносное железо.

Главный врач медучреждения Днепра Сергей сообщил, что операция прошла успешно.

Дважды не умирают… Только что руки хирургов, профессора Александра Ковтуненко и заведующего центром нейрохирургии позвоночника и спинного мозга Дмитрий Овчаренко, создали чудо – трансоральным доступом достали смертоносный шар из позвонка Руслана, сохранив ему полноценную человеческую жизнь, – написал он.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о Руслане, которого после тяжелого ранения спасают в родном городе.

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