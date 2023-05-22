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В Днепре хулиганы устроили стрельбу зеленкой по авто на Набережной Победы

Сегодня 21:38
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В Днепре на Набережной Победы произошла странная ситуация.

Новости Днепра про В Днепре хулиганы устроили стрельбу зеленкой по авто на Набережной Победы

Жителей Набережной Победы, 46 удивила сегодняшняя ситуация, когда неизвестный с балкона стал бросаться флаконами с зеленкой и йодом. Об этом сообщили в одном из днепровских телеграм-каналов.

В результате пострадал автомобиль Subaru. В произошедшем будут разбираться работники местного отдела полиции.

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