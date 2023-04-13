В Днепре хотят запретить продавать искусственные цветы и оставлять на кладбищах венки

Уже совсем скоро в Днепре пройдут поминальные дни, поэтому горожан в очередной раз призывают отказаться от искусственных цветов на могилах.
На днях на сайте горсовета опубликовали два проекта решений, которыми планируют запретить продажу и использование пластиковых цветов и венков. Согласно первому документу, в городе запретят заключать договоры с предпринимателями, продающими ритуальную символику. Прежде всего, речь идет о выносной торговле. То есть эти базары, которые появляются перед поминальными днями.
Кроме этого, запретят использовать (размещать и оставлять) искусственные цветы/венки/ритуальные изделия из полимеров на кладбищах и других мемориальных объектах благоустройства. Об этом говорится во втором документе.
Отмечается, что это планируется сделать, чтобы уменьшить количество бытовых отходов, которые остаются на кладбищах. Контролировать это должно коммунальное предприятие «Городская ритуальная служба». Для этого КП разместит на кладбищах объявления, информирующие горожан о запрете. Будут ли какие-то санкции за невыполнение этой нормы – не уточняется.
Оба документа пока не подписаны, поэтому еще не вступили в силу.
Напомним, в прошлом году заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко просил днепрян приходить на кладбища без оливьев и котлет.
Читайте также:
Автор:
Ночью на Тополиной произошла авария.
Один из атрибутов Пасхи – крашеные яйца, их также светят…
В среду, 12 апреля, в 19:25 на линию «101» сообщили…
В Днепре одни из самых дорогих для продажи квартиры.
Ночью на Тополиной произошла авария.
Один из атрибутов Пасхи – крашеные яйца, их также светят в церкви, а во время трапезы по традиции нужно съесть одно пасхальное яйцо, чтобы быть здоровым и счастливым весь год. Сегодня украсить их можно несколькими способами – с помощью термопленки…
В среду, 12 апреля, в 19:25 на линию «101» сообщили о том, что на Калиновой в многоэтажке горит квартира.
В Днепре одни из самых дорогих для продажи квартиры.
Столичный газотрейдер едва не сорвал отопительный сезон в Днепропетровской области.
Есть плохие новости для поклонников "Подкаст терапии".
Сегодня Чистый четверг, день, когда по традиции принято печь паски. Для тех, кто не любит заниматься выпечкой, не имеет свободного времени уже готовые паски продают в магазинах Днепра. Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется в этом году купить пасхальную выпечку…
От Днепра наконец-то отступят дожди.
Но не игнорируйте тревогу!
В Кракове мужчина пытался себя сжечь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!