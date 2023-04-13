В Днепре хотят запретить продавать искусственные цветы и оставлять на кладбищах венки

В Днепре запретят продавать искусственные цветы.

Уже совсем скоро в Днепре пройдут поминальные дни, поэтому горожан в очередной раз призывают отказаться от искусственных цветов на могилах.

На днях на сайте горсовета опубликовали два проекта решений, которыми планируют запретить продажу и использование пластиковых цветов и венков. Согласно первому документу, в городе запретят заключать договоры с предпринимателями, продающими ритуальную символику. Прежде всего, речь идет о выносной торговле. То есть эти базары, которые появляются перед поминальными днями.

Кроме этого, запретят использовать (размещать и оставлять) искусственные цветы/венки/ритуальные изделия из полимеров на кладбищах и других мемориальных объектах благоустройства. Об этом говорится во втором документе.

Отмечается, что это планируется сделать, чтобы уменьшить количество бытовых отходов, которые остаются на кладбищах. Контролировать это должно коммунальное предприятие «Городская ритуальная служба». Для этого КП разместит на кладбищах объявления, информирующие горожан о запрете. Будут ли какие-то санкции за невыполнение этой нормы – не уточняется.

Оба документа пока не подписаны, поэтому еще не вступили в силу.

Напомним, в прошлом году заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко просил днепрян приходить на кладбища без оливьев и котлет.

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