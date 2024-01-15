В Днепре хотят создать группы розыска и оповещения по домашним адресам военнообязанных

В Днепре создадут участки для уведомления военнообязанных.

В Днепре могут создать специальные участки оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов.

Об этом говорится в проекте решения исполкома горсовета Днепра, опубликованном на сайте учреждения 12 января.

В документе отмечается, что на территории Днепра должны развернуть участки оповещения военнообязанных, а также организовать группы анализа, розыска и оповещения по служебным и домашним адресам.

Участки, к которым планируется привлечь представителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), разместят в помещениях районных администраций в Днепре.

В документе говорится, что структуру участков оповещения могут входить:

управление участка оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа;

группа розыска;

Руководители участков уведомлений должны:

принять меры по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;

привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;

определить вопросы проведения мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня;

Следует заметить, что это пока только проект решения, поскольку на документе нет подписи и печати. Вероятно, распоряжение будет рассмотрено во время очередной сессии горсовета, которая должна состояться в ближайшее время.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: