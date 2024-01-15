В Днепре хотят создать группы розыска и оповещения по домашним адресам военнообязанных

В Днепре могут создать специальные участки оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов.
Об этом говорится в проекте решения исполкома горсовета Днепра, опубликованном на сайте учреждения 12 января.
В документе отмечается, что на территории Днепра должны развернуть участки оповещения военнообязанных, а также организовать группы анализа, розыска и оповещения по служебным и домашним адресам.
Участки, к которым планируется привлечь представителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), разместят в помещениях районных администраций в Днепре.
В документе говорится, что структуру участков оповещения могут входить:
Руководители участков уведомлений должны:
Следует заметить, что это пока только проект решения, поскольку на документе нет подписи и печати. Вероятно, распоряжение будет рассмотрено во время очередной сессии горсовета, которая должна состояться в ближайшее время.
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