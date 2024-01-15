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В Днепре хотят создать группы розыска и оповещения по домашним адресам военнообязанных

Сегодня 13:07
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В Днепре создадут участки для уведомления военнообязанных.

Новости Днепра про В Днепре хотят создать группы розыска и оповещения по домашним адресам военнообязанных

В Днепре могут создать специальные участки оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов.

Об этом говорится в проекте решения исполкома горсовета Днепра, опубликованном на сайте учреждения 12 января.

В документе отмечается, что на территории Днепра должны развернуть участки оповещения военнообязанных, а также организовать группы анализа, розыска и оповещения по служебным и домашним адресам.

Участки, к которым планируется привлечь представителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), разместят в помещениях районных администраций в Днепре.

В документе говорится, что структуру участков оповещения могут входить:

  • управление участка оповещения;
  • группа оповещения по домашним адресам;
  • группа оповещения по служебным адресам;
  • группа анализа;
  • группа розыска;

Руководители участков уведомлений должны:

  • принять меры по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;
  • привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;
  • определить вопросы проведения мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня;

Следует заметить, что это пока только проект решения, поскольку на документе нет подписи и печати. Вероятно, распоряжение будет рассмотрено во время очередной сессии горсовета, которая должна состояться в ближайшее время.

Новости Днепра про В Днепре хотят создать группы розыска и оповещения по домашним адресам военнообязанных

Новости Днепра про В Днепре хотят создать группы розыска и оповещения по домашним адресам военнообязанных

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