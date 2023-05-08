Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре хотят почтить память Максима Семенова и установить мемориальную плиту: как это будет

В Днепре хотят почтить память Максима Семенова и установить мемориальную плиту: как это будет

Сегодня 17:03
просмотров

В Днепре хотят почтить память погибшего активиста Максима Семенова.

Новости Днепра про В Днепре хотят почтить память Максима Семенова и установить мемориальную плиту: как это будет

Такое предложение озвучил главный художник Днепра Сергей Белопольский.

По его словам, прошел уже год со дня гибели Максима Семенова, поэтому в Днепре раздумывают о том, чтобы установить мемориальную табличку, чтобы горожане не забыли имя спортсмена.

Разместить плиту планируют в сквере, который назвали в честь активиста. По словам главного художника Днепра, уже есть макет мемориальной минималистической таблички, которую хотят установить в ближайшее время. Она будет изготовлена из нержавеющей стали и вмонтирована в дорожную плитку.

На памятную табличку хотят добавить QR-код. Просканировав его, посетители будут попадать на сайт с информацией об активисте. Сергей Белопольский отметил, что уже есть люди, которые вызвались приобрести и поддерживать домен с сайтом в будущем – это представители Днепровской ассоциации велосипедистов, возглавляемой Максимом Семеновым. Впрочем, еще окончательного решения о том, кто будет заниматься обслуживанием сайта, нет.

Кроме того, в планах обустроить стилизованный мемориал.

Чтобы имя Максима в городе не угасало (работы по проектированию уже ведутся), — заметил Белопольский.

Вот такой вид будет иметь табличка:

Новости Днепра про В Днепре хотят почтить память Максима Семенова и установить мемориальную плиту: как это будет

Кто такой Максим Семенов?

Максим Семенов до полномасштабной войны возглавлял областную ассоциацию экстремальных видов спорта, был основателем Днепровской ассоциации велосипедистов. Активист воплотил в жизнь ряд проектов по популяризации спорта и активного образа жизни. Семенов приобщился к проектированию первого днепровского скейт-парка, паркур-площадки и активно боролся за развитие велосипедной инфраструктуры Днепра.

Он ушел добровольцем на фронт и погиб, защищая Украину. Осенью в его честь переименовали сквер Евгения Клочко. Теперь он называется сквер Максима Семенова.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре друзья погибшего тренера исполнят в его честь героический комплекс «Мерфи»

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре хотят почтить память Максима Семенова и установить мемориальную плиту: как это будетУкраїнська Новости Днепра про В Днепре хотят почтить память Максима Семенова и установить мемориальную плиту: как это будетРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Коронавирус все: в Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 18:09
    Коронавирус все: в Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине

    Если вы уже забыли, то напоминаем: в Украине до сих…

    Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»
    Новости Днепра
    Сегодня 17:33
    Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»

    Днепр – город фонтанов.

    Стало известно, в каком формате начнут учебный год 2023-2024 в Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 16:22
    Стало известно, в каком формате начнут учебный год 2023-2024 в Днепропетровской области

    В ОВА рассказали, в каком формате может начаться учебный год…

    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома
    Новости Днепра
    Сегодня 15:20
    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

    Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный…

    Последние новости

    Коронавирус все: в Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине
    Коронавирус все: в Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине

    Если вы уже забыли, то напоминаем: в Украине до сих пор действуют карантинные ограничения из-за коронавируса!

    Сегодня 18:09
    0
    просмотров
    В Укрэнерго ответили на слухи о возвращении графиков отключения света с 15 мая
    В Укрэнерго ответили на слухи о возвращении графиков отключения света с 15 мая

    В соцсетях разгоняют информацию о возврате о графиках отключения света.

    Сегодня 17:49
    просмотров
    Как оформить льготы на оплату коммуналки участникам боевых действий в Днепре: инструкция
    Как оформить льготы на оплату коммуналки участникам боевых действий в Днепре: инструкция

    Участники боевых действий могут оформить льготы на оплату коммунальных услуг в Днепре. Для этого человек должен быть внесен в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»
    Освежающие брызги и бурные струи: в Днепре в сквере Героев заработал фонтан «Лилия»

    Днепр – город фонтанов.

    Сегодня 17:33
    0
    просмотров
    Стало известно, в каком формате начнут учебный год 2023-2024 в Днепропетровской области
    Стало известно, в каком формате начнут учебный год 2023-2024 в Днепропетровской области

    В ОВА рассказали, в каком формате может начаться учебный год 2023-24.

    Сегодня 16:22
    просмотров
    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома
    Где в Днепре жила медиум и философ Елена Блаватская и почему на улице ее имени нет ни одного дома

    Сегодня во многих странах мира отмечается день Белого Лотоса, посвященный памяти уроженки Екатеринослава Елене Блаватской, автору теософского общества, известного во всем мире.

    Сегодня 15:20
    0
    просмотров
    В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу
    В больнице Днепра спасли 39-летнего воина, которому под Бахмутом взрывом оторвало две руки и ногу

    Бронежилет и каску военного обломками разбило на кусочки.

    Сегодня 15:17
    2
    просмотров
    Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)
    Скандал в Кривом Роге: в одном из клубов посетители танцевали под русскую музыку (ВИДЕО)

    В Кривом Роге молодежь танцевала под русскую музыку.

    Сегодня 15:12
    просмотров
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)
    Снова зима: в Карпатах выпал снег (ФОТО)

    Зима вернулась в горы.

    Сегодня 14:24
    2
    просмотров
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото
    Как сейчас выглядит одна из старейших водонапорных башен в Днепре: блогер показал уникальные фото

    Известный днепровский блогер Артем Костюк показал, как сейчас выглядит старая водонапорная башня вблизи железнодорожного вокзала.

    Сегодня 14:09
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх