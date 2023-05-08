В Днепре хотят почтить память Максима Семенова и установить мемориальную плиту: как это будет

Такое предложение озвучил главный художник Днепра Сергей Белопольский.
По его словам, прошел уже год со дня гибели Максима Семенова, поэтому в Днепре раздумывают о том, чтобы установить мемориальную табличку, чтобы горожане не забыли имя спортсмена.
Разместить плиту планируют в сквере, который назвали в честь активиста. По словам главного художника Днепра, уже есть макет мемориальной минималистической таблички, которую хотят установить в ближайшее время. Она будет изготовлена из нержавеющей стали и вмонтирована в дорожную плитку.
На памятную табличку хотят добавить QR-код. Просканировав его, посетители будут попадать на сайт с информацией об активисте. Сергей Белопольский отметил, что уже есть люди, которые вызвались приобрести и поддерживать домен с сайтом в будущем – это представители Днепровской ассоциации велосипедистов, возглавляемой Максимом Семеновым. Впрочем, еще окончательного решения о том, кто будет заниматься обслуживанием сайта, нет.
Кроме того, в планах обустроить стилизованный мемориал.
Чтобы имя Максима в городе не угасало (работы по проектированию уже ведутся), — заметил Белопольский.
Вот такой вид будет иметь табличка:
Максим Семенов до полномасштабной войны возглавлял областную ассоциацию экстремальных видов спорта, был основателем Днепровской ассоциации велосипедистов. Активист воплотил в жизнь ряд проектов по популяризации спорта и активного образа жизни. Семенов приобщился к проектированию первого днепровского скейт-парка, паркур-площадки и активно боролся за развитие велосипедной инфраструктуры Днепра.
Он ушел добровольцем на фронт и погиб, защищая Украину. Осенью в его честь переименовали сквер Евгения Клочко. Теперь он называется сквер Максима Семенова.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре друзья погибшего тренера исполнят в его честь героический комплекс «Мерфи»
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