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В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках

Сегодня 13:21
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Если вы думаете, что купаться в реке и загорать еще рано, то есть горожане, которые уже "открыли" пляжный сезон.

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Так, в Днепре на одном из пляжей заметили мужчину, который загорал на солнышке с шляпой и в плавках.

Видео опубликовали в социальных сетях.

И это несмотря на холодный ветер и морозную ночь.

Мы желаем «пляжнику» здоровья, но советуем не рисковать и беречь себя!

Напомним, ранее мы писали, какая будет погода в Днепре в понедельник. Также читайте: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление

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