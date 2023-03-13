В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках

Так, в Днепре на одном из пляжей заметили мужчину, который загорал на солнышке с шляпой и в плавках.
Видео опубликовали в социальных сетях.
И это несмотря на холодный ветер и морозную ночь.
Мы желаем «пляжнику» здоровья, но советуем не рисковать и беречь себя!
Напомним, ранее мы писали, какая будет погода в Днепре в понедельник. Также читайте: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление.
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