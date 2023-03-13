В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках

Если вы думаете, что купаться в реке и загорать еще рано, то есть горожане, которые уже "открыли" пляжный сезон.

Так, в Днепре на одном из пляжей заметили мужчину, который загорал на солнышке с шляпой и в плавках.

Видео опубликовали в социальных сетях.

И это несмотря на холодный ветер и морозную ночь.

Мы желаем «пляжнику» здоровья, но советуем не рисковать и беречь себя!

Напомним, ранее мы писали, какая будет погода в Днепре в понедельник. Также читайте: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление.

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