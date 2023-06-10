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В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

Сегодня 10:57
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Вчера, 9 июня, в 17:48 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в пятиэтажном жилом доме на Новокодацкой площади.

Новости Днепра про В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв к месту вызова, спасатели попали в квартиру на четвертом этаже и приступили к тушению возгорания.

Сотрудники ГСЧС обнаружили в комнате мужчину, которого вывели из опасной зоны и передали медикам. Спасенный 64-летний мужчина от госпитализации отказался.

Пламя локализовали в 18:08 и ликвидировали в 18:13. Огонь повредил домашнее имущество на площади 30 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

Новости Днепра про В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

Новости Днепра про В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре горела квартира в пятиэтажке: пожарные спасли мужчину

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