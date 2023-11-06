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В Днепре горела квартира в многоэтажке: пострадали женщина и мужчина

Сегодня 08:40
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Сегодня ночью, 6 ноября, на линию "101" сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажки в переулке Джинчарадзе.

Новости Днепра про В Днепре горела квартира в многоэтажке: пострадали женщина и мужчина

Прибыв на место, спасатели установили, что горит двухкомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже 16-этажного жилого дома.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, пострадали 53-летний мужчина и 77-летняя женщина. Их с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – госпитализировали в больницу.

Возгорание локализовали в 02:20 и ликвидировали в 02:41. Огонь повредил домашнее имущество в одной из комнат на площади 1 кв. м.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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