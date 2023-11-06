В Днепре горела квартира в многоэтажке: пострадали женщина и мужчина

Прибыв на место, спасатели установили, что горит двухкомнатная квартира, расположенная на седьмом этаже 16-этажного жилого дома.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
К сожалению, пострадали 53-летний мужчина и 77-летняя женщина. Их с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – госпитализировали в больницу.
Возгорание локализовали в 02:20 и ликвидировали в 02:41. Огонь повредил домашнее имущество в одной из комнат на площади 1 кв. м.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте также:
Автор:
Злоумышленницу задержали. Теперь ей грозит наказание в виде до 15…
В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты,…
Флаг Израиля, который повесили рядом с флагом Украины, сорвал 21-летний…
Нужна ваша помощь!
В Днепре есть несколько мест об исчезновении которых до сих пор грустят горожане. К таким относится канатная дорогая в парке Шевченко, несколько кинотеатров, ресторанов и фонтан у ЦУМа. Одно из популярных мест в центре города исчезло в 2012 году.
В Днепре разоблачили подпольное производство табака для кальянов.
Злоумышленницу задержали. Теперь ей грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
В Днепре ушел из жизни легендарный театральный актер.
В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.
В Днепре трамвай №12 временно сократит время работы.
Флаг Израиля, который повесили рядом с флагом Украины, сорвал 21-летний криворожец.
Вчера все паблики в телеграме и социальные сети заполонили фотографии Днепра и области на которых было запечатлено необычное красное небо. Многие жители Днепра могли наблюдать такое необычное явление воочию. Некоторых такой цвет неба перепугал не на шутку, другие наоборот, старались…
Жители Днепра могут получить бесплатный премиум-доступ к программе изучения английского языка.
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!