В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели, там они установили, что пожар возник в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
Пожар локализовали в 18.30 и ликвидировали в 18.43. Огонь повредил домашнее имущество в квартире на площади 3 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью на Донецком шоссе горел Hyundai (ФОТО).
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