В Днепре горела квартира в многоэтажке: 12 спасателей тушили пожар

В воскресенье, 16 апреля, в 18:13 на линию «101» сообщили о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Данила Галицкого горит квартира.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели, там они установили, что пожар возник в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар локализовали в 18.30 и ликвидировали в 18.43. Огонь повредил домашнее имущество в квартире на площади 3 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью на Донецком шоссе горел Hyundai (ФОТО).

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