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В Днепре горел шиномонтаж

Сегодня 14:51
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Сегодня, 13 октября, в 01:35 на линию "101" поступило сообщение о пожаре на улице Павлова в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре горел шиномонтаж

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, они установили, что возгорание возникло в металлическом сооружении шиномонтажа.

Пламя локализовали в 01:56 и ликвидировали в 02:07. Огонь повредил оборудование и уничтожил внутреннюю обшивку стен. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре горел шиномонтаж

Новости Днепра про В Днепре горел шиномонтаж

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