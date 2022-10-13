В Днепре горел шиномонтаж

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Прибыв, они установили, что возгорание возникло в металлическом сооружении шиномонтажа.
Пламя локализовали в 01:56 и ликвидировали в 02:07. Огонь повредил оборудование и уничтожил внутреннюю обшивку стен. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К ликвидации возгорания привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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