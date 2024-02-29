В Днепре горел гараж с легковушкой внутри (ФОТО)

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.

Сегодня, 29 февраля, в 11:50 на линию «101» сообщили о пожаре в переулке Тонконог Шевченковского района.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что на территории частного домовладения горит гараж с легковушкой внутри. Также огонь перекинулся и на пристройку. Площадь возгорания составила 65 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 13:34. Автомобиль выгорел полностью.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: