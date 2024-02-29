В Днепре горел гараж с легковушкой внутри (ФОТО)

Сегодня, 29 февраля, в 11:50 на линию «101» сообщили о пожаре в переулке Тонконог Шевченковского района.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что на территории частного домовладения горит гараж с легковушкой внутри. Также огонь перекинулся и на пристройку. Площадь возгорания составила 65 квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали в 13:34. Автомобиль выгорел полностью.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
К месту вызова привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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