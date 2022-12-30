В Днепре футбольные фанаты разыгрывают тубус от снаряда гаубицы М777

Украинцы продолжают помогать военным. Вы можете получить Тубус порохового заряда от 155 мм гаубицы М777. Но не простой.

Тубус разрисован Петриковской росписью. Об этом сообщает в Instagram Евгений Переверзев.

Условия простые. Надо перевести вклад на карту Monobank (5358 3808 8866 5588) до 4 января. После этого следует отправить скрин в директ на эту страницу. Далее вам присвоят номер участника лотереи. Больше вкладов – больше шансов выиграть. Цена лота – 200 гривен

Победителя выберут в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Результаты будут оглашены 4 января, в 19:00. Прибыль пойдет на поддержку фанатов ФК Днепр, служащих в рядах ВСУ.

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