В Днепре фельдшер, сотрудничавший с террористами, получил 11 лет тюрьмы

Об этом говориться в тексте приговора Индустриального райсуда Днепра.
Сообщается, что уроженец Краматорска, сейчас живущий и работающий фельдшером в Днепре, получил тюремный срок за сотрудничество с террористами.
Все началось во второй день полномасштабного вторжения россиян, когда обвиняемому позвонила бывшая одноклассница. Сделала она это из номера, принадлежащего оператору мобильной связи, работающего во временно оккупированном Донецке.
Как оказалось, женщина является санитарным инструктором незаконного вооруженного формирования террористической организации ДНР — батальона «Патриот». Она рассказала о планах россиян захватить Краматорск и попросила адреса бомбоубежищ в городе. Мужчина нашел в интернете перечень укрытий и направил эту информацию знакомой в телеграмм.
Позже он связался с ней еще раз и отправил четыре сообщения, в которых находились фото баррикад ВСУ на улицах города. Во время задержания у мужчины изъяли телефон со всеми доказательствами.
Обвиняемый свою вину не признал. Он утверждает, что его знакомая в 2013 году уехала в Донецк, а сейчас работает ветеринаром и о ее причастности к так называемой ДНР он ничего не знает. Адреса укрытий он прислал, потому что они были нужны тете его одноклассницы из Краматорска. А информацию о баррикадах ВСУ он рассказал не потому, что хотел сдать позиции военных, а чтобы показать, что в городе было неспокойно.
Однако такие объяснения не смогли убедить судей, признавших мужчину виновным.
Суд считает, что вина мужчины полностью подтверждается доказательствами. А именно осмотром переписки с мобильного телефона, который обвиняемый добровольно выдал при задержании, а также протоколом следственного эксперимента, в ходе которого фигурант на местности указал на локацию военных ВСУ и военной техники на территории Краматорска и сказал, что именно эту информацию он передавал.
Фельдшер был приговорен к 11 годам лишения свободы.
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