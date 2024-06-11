В Днепре ежемесячно выдают бесплатные продуктовые наборы: кто может получить

Ежемесячно бесплатные продуктовые наборы могут получать ВПЛ, зарегистрированные в городе после 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Получать бесплатный продуктовый набор каждый месяц могут переселенцы, проживающие в местах временного компактного проживания (МТКП) и принадлежащие к одной из следующих категорий:
Один раз получить бесплатный продуктовый набор могут переселенцы, проживающие в местах временного компактного проживания, но недавно прибыли в Днепр и не принадлежат к вышеупомянутым категориям. Также впервые обратившиеся в управления социальной защиты населения городского совета за получением справки ВПЛ.
Как ВПЛ получить бесплатный продуктовый набор:
Найти адреса районных управлений социальной защиты населения Днепра можно по ссылке.
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