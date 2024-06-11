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В Днепре ежемесячно выдают бесплатные продуктовые наборы: кто может получить

Сегодня 14:08
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В продуктовых наборах есть тушеное мясо, каши, галеты, вермишель быстрого приготовления, чай, кофе и т.д.

Новости Днепра про В Днепре ежемесячно выдают бесплатные продуктовые наборы: кто может получить

Ежемесячно бесплатные продуктовые наборы могут получать ВПЛ, зарегистрированные в городе после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Получать бесплатный продуктовый набор каждый месяц могут переселенцы, проживающие в местах временного компактного проживания (МТКП) и принадлежащие к одной из следующих категорий:

  • пожилые люди;
  • лица с инвалидностью;
  • матери с детьми;
  • недееспособные лица;
  • дети от 3-х до 18 лет.

Один раз получить бесплатный продуктовый набор могут переселенцы, проживающие в местах временного компактного проживания, но недавно прибыли в Днепр и не принадлежат к вышеупомянутым категориям. Также впервые обратившиеся в управления социальной защиты населения городского совета за получением справки ВПЛ.

Как ВПЛ получить бесплатный продуктовый набор:

  • обратиться в управление соцзащиты населения Днепровского горсовета по месту жительства;
  • подать соответствующее заявление
  • предоставить копии паспорта, идентификационного кода. Если есть ребенок, свидетельство о его рождении.

Найти адреса районных управлений социальной защиты населения Днепра можно по ссылке.

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