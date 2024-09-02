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В Днепре есть погибший в результате ракетной атаки, еще три человека ранены

Сегодня 23:13
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Известно об одном погибшем в результате вечернего удара.

Новости Днепра про В Днепре есть погибший в результате ракетной атаки, еще три человека ранены

К сожалению, уже есть информация о погибшем и трех пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. 

Ранее сообщалось, что в Днепре в одном из районов есть повреждения жилых домов. 

Соболезнования родным и близким, – написал руководитель ОВА Лисак. 

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