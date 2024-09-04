В Днепре еще один старинный дом стал памяткой: его история

В Днепре рассказали историю трехэтажного здания по проспекту Нигояна.

Старинный трехэтажный дом на проспекте Нигояна, 33 стал памятником истории местного значения. Здание, которое построили в начале ХХ века на Первой Чечеловке, чтобы создать Народный университет, сейчас ждет реставрации и никем не используется.

О судьбе дома напомнили Управление по охране культурного наследия Днепра.

Трехэтажное кирпичное общественное здание с подвалом и чердаком, расположенное на огражденной территории плотной общественной застройки, по красным линиям проспекта С. Нигояна и улицы Аудиторной в пределах Западного исторического ареала.

Достопримечательность (в составе городской усадьбы) была приобретена в 1908 г. Екатеринославским Научным обществом у дворянина В.И. Кирпотина как недостроенный доходный дом (строительство остановлено до 1904 г.).

В течение двух лет, по проекту общественного инженера С.Ю. Харманское здание было реконструировано под Народный Университет им. О.Л. Караваева. На месте бывшего сквозного проезда был устроен главный вход, вестибюль и парадная лестничная клетка. На первом этаже разместились три магазина и служебные квартиры. На втором – гардероб, малая аудитория (она же читальня), библиотека, класс, буфет и курительная. На третьем этаже была устроена Большая аудитория, которая была перекрыта монолитным ж/б сводом с металлическими фермами, кабинет и класс. В подвале расположились котельная, служебные помещения и в аренду (вход через приямки). В здании было устроено водяное отопление, водопровод, канализацию и электрическое освещение.

Начиная с гражданской войны Памятку занимали многочисленные учреждения: еврейский политехнический институт (1917 г.), Екатеринославский комитет КП(б)У и ревком (1918 г.), клуб меньшевиков «Маяк», Чечеловский районный клуб союза металлистов им. Красного Профинтерна (1924-1928 гг.), Красночечеловский (с 1932 г. – Красногвардейский) райсовет, райисполком и райком партии (1928-2006 гг.), Чечеловский военкомат.

Во время эксплуатации Достопримечательности были выполнены многочисленные перепланировки, зашивка свода подвесным потолком, заделка проемов и приямков, демонтаж аттика и внутреннего декора, штукатурка главного фасада, замена кровли, зашивка слуховых окон, замена окон и дверей, ремонт современными материалами».

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