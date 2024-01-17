В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать

До 15 февраля жители Днепра могут кататься в трамваях и троллейбусах за полцены. Еще около месяца будет действовать акция от ПриватБанка на 50% скидку при покупке билета в общественном транспорте.
В салонах трамваев, троллейбусов и коммунальных автобусов можно купить билет с кэшбеком 50%. Для этого нужно оплатить проезд с помощью «Приват24» через QR-код.
Правда, воспользоваться кэшбеком смогут владельцы карт «Универсальная» от ПриватБанка. Обычные выплатные зарплатные карты не действуют.
Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard «Универсальная»/»Универсальная Gold» от ПриватБанка.
1. Зарегистрируйтесь на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24/на e-mail.
2. Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой Mastercard «Универсальная»/«Универсальная Gold» от ПриватБанка через QR-код.
Кешбек на проезд за месяц не может превышать 250 грн (или 750 гривен за весь период акции) с учетом НДФЛ. Выплата кэшбека осуществляется на следующей неделе после оплаты.
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