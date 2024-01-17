Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать

В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать

Сегодня 15:05
просмотров

В днепровском электротранспорте можно сэкономить на проезде.

Новости Днепра про В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделать

До 15 февраля жители Днепра могут кататься в трамваях и троллейбусах за полцены. Еще около месяца будет действовать акция от ПриватБанка на 50% скидку при покупке билета в общественном транспорте.

В салонах трамваев, троллейбусов и коммунальных автобусов можно купить билет с кэшбеком 50%. Для этого нужно оплатить проезд с помощью «Приват24» через QR-код.

Правда, воспользоваться кэшбеком смогут владельцы карт «Универсальная» от ПриватБанка. Обычные выплатные зарплатные карты не действуют.

Кто может получить 50% кэшбека на проезд в трамваях и троллейбусах Днепра?

Клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Mastercard «Универсальная»/»Универсальная Gold» от ПриватБанка.

Как поучаствовать в акции?

1. Зарегистрируйтесь на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24/на e-mail.
2. Оплачивайте проезд в общественном транспорте картой Mastercard «Универсальная»/«Универсальная Gold» от ПриватБанка через QR-код.

Какие ограничения действуют?

Кешбек на проезд за месяц не может превышать 250 грн (или 750 гривен за весь период акции) с учетом НДФЛ. Выплата кэшбека осуществляется на следующей неделе после оплаты.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре еще месяц можно кататься в трамваях и троллейбусах за полцены: как это сделатьРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит
Новости Днепра
Сегодня 15:10
В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит

В Министерстве здравоохранения не раз отмечали, что если человек находится…

В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут
Новости Днепра
Сегодня 14:26
В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут

Проверьте свой адрес!

ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:12
ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)

Купить недорогую однокомнатную квартиру в Днепре можно по цене от…

Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней
Новости Днепра
Сегодня 13:01
Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней

13-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Последние новости

В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит
В каких случаях скорая помощь обязательно должна приехать: нужно ли платить медикам за визит

В Министерстве здравоохранения не раз отмечали, что если человек находится в состоянии, когда ему требуется неотложная медицинская помощь – врачи приедут несмотря на наличие у больного декларации, военного билета и т.п.

Сегодня 15:10
2
просмотров
В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут
В Днепре жители многих домов остались без воды и отопления: когда вернут

Проверьте свой адрес!

Сегодня 14:26
5
просмотров
Когда в школах Днепропетровской области начнут дежурить полицейские
Когда в школах Днепропетровской области начнут дежурить полицейские

В Днепропетровской области в 109 школах будут дежурить полицейские.

Сегодня 14:01
2
просмотров
ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)
ТОП-10 самых дешевых квартир на продажу в Чечеловском районе Днепра: как выглядят и сколько стоят (ФОТО)

Купить недорогую однокомнатную квартиру в Днепре можно по цене от 500 тыс грн. При этом она будет находится в новострое и в нее необходимо будет вложить еще несколько десятков тысяч, чтобы в квартире можно было жить. А можно и в…

Сегодня 13:12
2
просмотров
Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней
Россияне ударили дроном-камикадзе по авто на Днепропетровщине: пострадали двое парней

13-летний мальчик в тяжелом состоянии.

Сегодня 13:01
3
просмотров
На Днепропетровщине мужчина и женщина пытали человека: связывали, избивали и унижали
На Днепропетровщине мужчина и женщина пытали человека: связывали, избивали и унижали

Видео с пытками опубликовали в сети.

Сегодня 12:55
4
просмотров
Жители Днепра помогали «усыновлять» детей мужчинам, которые хотели уехать из Украины
Жители Днепра помогали «усыновлять» детей мужчинам, которые хотели уехать из Украины

На Днепропетровщине разоблачили мужчин, которые помогали с фейковым усыновлением детей.

Сегодня 12:46
4
просмотров
Поездом, курсирующим через Днепр, перевезли наибольшее количество пассажиров во время праздников
Поездом, курсирующим через Днепр, перевезли наибольшее количество пассажиров во время праздников

Поезда, курсирующие через Днепр, перевезли больше пассажиров во время праздников.

Сегодня 12:14
3
просмотров
Расчет теплого пола: основные правила и формулы
Расчет теплого пола: основные правила и формулы

Полезная информация!

Сегодня 11:50
6
просмотров
18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны
18 лет ради месяца радости: в Днепре на мусорку выносят елки-великаны

В Днепре на мусорку выносят елки-великаны.

Сегодня 11:38
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх