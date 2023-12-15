В Днепре эксдиректора исследовательского института подозревают в растрате 500 тыс. на зарплату знакомой

Об этом сообщили в областной прокуратуре и Нацполиции.
Экс-руководительница Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз безосновательно потратила почти 500 тысяч гривен. Правоохранители уверены, что чиновник растратила эти деньги, злоупотребляя своей должностью.
Директор взяла на работу свою знакомую, которая на самом деле не работала, но получала за свою работу деньги. Руководитель вносила ложные сведения в официальные документы, по которым псевдоработница получала заработную плату, надбавки и премии.
С января 2021 года по октябрь 2022 года таким образом она использовала 500 тысяч бюджетных денег.
Находясь в должности директора указанного экспертного учреждения, то есть путем незаконного и необоснованного перечисления средств в пользу третьего лица без наличия законных оснований, — отмечают правоохранители.
Также чиновник заключила с частным предпринимателем ряд договоров по предоставлению услуг. Директор постоянно подписывала акты приемки работ, хотя знала, что эти услуги предоставлялись другими работниками института.
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