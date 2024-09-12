В Днепре экс-помощница судьи «сливала» конфиденциальную информацию криминальным авторитетам

В Днепре сообщили о подозрении экс-помощнице судьи по факту несанкционированного копирования информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, что привело к ее утечке по предварительному сговору группы лиц (часть 3 статьи 362 Уголовного Кодекса Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
Следствием было установлено, что подозреваемая систематически передавала третьим лицам закрытую информацию о запланированных следственных и процессуальных действиях. Известно, что «третьими лицами» являлись представители преступного мира.
Таким образом, в интересах криминальных авторитетов помощница судьи «сливала» решения о проведении обысков и конфиденциальную информацию о фигурантах уголовных производств.
Во время обысков по месту жительства подозреваемой была обнаружена и изъята компьютерная техника и документация с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время обвиняемой выбирают меру пресечения.
Напомним, экс-глава ДнепроОГА подозревается в хищении денег на ремонте дорог.
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