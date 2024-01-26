В Днепре диггеры-экстремалы показали 200-летние тоннели, где течет подземная река Половица (ВИДЕО)

Днепровские диггеры показали подземные тоннели, где когда-то протекала река Половица.

Когда-то еще до основания Екатеринослава на землях современного Днепра располагалась слобода Половица.

Поселение получило свое название благодаря одноименной реке, протекавшей рядом и постоянно затапливавшей дома. Несколько веков назад водоем «спрятали» в коллектор. Считается, что Половица берет свое начало от улицы Криворожской, течет по Аптекарской балке, входит в коллектор близ проспекта Сергея Нигояна и течет под автовокзалом и впадает в Днепр неподалеку металлургического завода.

Диггеры-экстремалы залезли в 200-летние подземные тоннели, где протекает река Половица. Свои приключения они выложили на канале «Street Dnipro»

Подземные путешественники утверждают, что вход в тоннель расположен на улице Паторжинского. Площадь катакомб составляет 5 км. Выйти из коллектора можно возле храма Иоанна Крестителя.

В подземке воды немного, поэтому спокойно можно пройти, надев резиновые сапоги.

Несмотря на довольно жуткую атмосферу, сюда часто наведываются экстремалы и диггеры. На это указывают «наскальные» надписи, которые оставляют люди. Звезда тоннеля это безусловно жуткий манекен, которого здесь когда-то оставили во время «экскурсии». Из коллектора можно выйти на одну из строящихся станций метро на проспекте Дмитрия Яворницкого.

Путешествия экстремалов можно увидеть в видео ниже:

Напомним, ранее мы рассказывали, под каким зданием в Днепре может протекать Половица.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: