В Днепре движение технических рейсов трамваев и троллейбусов остановлено

В связи с отсутствием напряжения на тяговых подстанциях движение технических рейсов трамваев и троллейбусов остановлено с 18:10.

Планируйте свой маршрут. Пассажиров Днепра предупредили о возможных проблемах с транспортом.

Вчера вечером, 22 января, в Днепре по проспекту Богдана Хмельницкого…

В связи с сохранением дефицита электроэнергии на фоне похолодания "Укрэнерго"…

В Днепре на улице Шинной трое неизвестных пытались украсть кабель.…

Воровали кабель: в Днепре на Шинной поймали троих мужчин В Днепре на улице Шинной трое неизвестных пытались украсть кабель. Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области. просмотров