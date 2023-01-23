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В Днепре движение технических рейсов трамваев и троллейбусов остановлено

Сегодня 19:15
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Планируйте свой маршрут. Пассажиров Днепра предупредили о возможных проблемах с транспортом.

Новости Днепра про В Днепре движение технических рейсов трамваев и троллейбусов остановлено

В связи с отсутствием напряжения на тяговых подстанциях движение технических рейсов трамваев и троллейбусов остановлено с 18:10.

Автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены.

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