В Днепре двух молодых людей на надувном круге унесло течением

В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровщины рассказали, как местные патрульные помогли двум днепрянам добраться до берега.
В публикации отмечается, что на днях на спецлинию «102» поступило сообщение от неравнодушных отдыхающих одного из пляжей Днепра о том, что двоих на надувном круге относит течением дальше от берега.
Вероятно, ребята не справились с силой водного течения реки и после долгих попыток изменить курс плавсредства, чтобы добраться до берега, обессилились.
К счастью, благодаря звонку неравнодушных водный патруль вовремя приехал на место и с помощью служебного катера смог доставить 17-летнего и 18-летнего ребят невредимыми к берегу.
В полиции также сообщили о том, что с парнями провели профилактическую беседу по безопасному поведению на воде.
К счастью, эта история завершилась положительно! И все же будьте осторожны с надувными матрацами, лодками, кругами, особенно там, где глубоко, ветер, течение. Трагическая статистика гибели на воде взрослых и детей постоянно «растет». Большинство случаев можно было бы предотвратить. Ведь главное всегда помнить правила безопасности!, — подчеркнули в публикации.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре на Приднепровском пляже утонул мужчина.
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