В Днепре дворник оставил гигантскую поздравительную открытку на детской площадке (ФОТО)

8 марта – Международный женский день, и хотя в этом году из-за военного положения в Украине сегодня нет выходного, однако многие поздравляют женщин с праздником.
Да, утром в одном из дворов появилась гигантская надпись. Фотографией поделились в телеграмм-канале «ХД. Днепр». Горожане уверены, что послание оставил местный дворник.
Дворник поздравил женщин с 8 марта, – написали днепряне.
Если присмотреться, то кроме надписи «с 8 марта», на земле нарисованы волнистые орнаменты, такие какие обычно можно увидеть на открытках.
Раньше мы писали сколько стоят цветы утром 8 марта и есть ли праздничный ажиотаж.
Напомним, на днях в Днепре заметили продавщицу, которая торговала цветами посреди парковочного места для людей с инвалидностью. А по улицам ходили люди-клумбы.
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