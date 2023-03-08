В Днепре дворник оставил гигантскую поздравительную открытку на детской площадке (ФОТО)

В Днепре оставили гигантскую поздравительную открытку во дворе многоэтажки.

8 марта – Международный женский день, и хотя в этом году из-за военного положения в Украине сегодня нет выходного, однако многие поздравляют женщин с праздником.

Да, утром в одном из дворов появилась гигантская надпись. Фотографией поделились в телеграмм-канале «ХД. Днепр». Горожане уверены, что послание оставил местный дворник.

Дворник поздравил женщин с 8 марта, – написали днепряне.

Если присмотреться, то кроме надписи «с 8 марта», на земле нарисованы волнистые орнаменты, такие какие обычно можно увидеть на открытках.

Раньше мы писали сколько стоят цветы утром 8 марта и есть ли праздничный ажиотаж.

Напомним, на днях в Днепре заметили продавщицу, которая торговала цветами посреди парковочного места для людей с инвалидностью. А по улицам ходили люди-клумбы.

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