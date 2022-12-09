В Днепре двое вооруженных мужчин в балаклавах ворвались в аптеку

В Днепре на улице Байкальской в аптеку ворвались двое незнакомых мужчин в балаклавах и угрожая оружием потребовали от продавца отдать деньги из кассы.

Сотрудница «Домашней аптеки» на улице Байкальская в Днепре обратилась в полицию и рассказала, что мужчины с пистолетами потребовали отдать выручку. По словам пострадавшей, в случае отказа они угрожали применить оружие. После того, как женщина все же не отдала им содержимое кассы, неизвестные дважды выстрелили в пол и убежали в неизвестном направлении.

К счастью, сотрудница аптеки не пострадала. Деньги неизвестным мужчинам похитить не удалось. В настоящее время правоохранители ищут подозреваемых.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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